Crisi di Governo: la Rete impazzita per i meme che stanno circolando, eccone una selezione (Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo pochi giorni dal riemergere di una nuova, ennesima Crisi di Governo (ebbene sì: ci risiamo), in Rete si cerca di sdrammatizzare proponendo meme a riguardo, tutti con un unico protagonista: il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Vediamo i più divertenti. Il meme con il Presidente Mattarella trasformato in Chiellini ed il Premier Draghi in Saka nella finale degli Europei – ComputerMagazine.itLa Crisi di Governo torna ad oscurare i cieli italiani con nuvoloni di apprensione e di sconforto e giunge in un periodo già assai complicato ed instabile per il Paese, aggiungendo pesanti carichi d’incertezza su molteplici fronti dell’azione governativa in corso. Ora si attendono le valutazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo pochi giorni dal riemergere di una nuova, ennesimadi(ebbene sì: ci risiamo), insi cerca di sdrammatizzare proponendoa riguardo, tutti con un unico protagonista: il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Vediamo i più divertenti. Ilcon il Presidente Mattarella trasformato in Chiellini ed il Premier Draghi in Saka nella finale degli Europei – ComputerMagazine.itLaditorna ad oscurare i cieli italiani con nuvoloni di apprensione e di sconforto e giunge in un periodo già assai complicato ed instabile per il Paese, aggiungendo pesanti carichi d’incertezza su molteplici fronti dell’azione governativa in corso. Ora si attendono le valutazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario ...

Pubblicità

sebmes : Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Pae… - il_pucciarelli : Che un giornalista abbia un'idea o preferenza politica è normale, anzi dichiararla è sano. Ma se nel farlo metto in… - marcotravaglio : Ci avete convinti, ci arrendiamo. La crisi di governo non l’ha causata Draghi, dimettendosi subito dopo la fiducia… - e_cavagna : RT @HoaraBorselli: Immaginate un turista che passa qui,come me adesso,nel centro di #Roma e gli dicono che siamo nel pieno di una crisi di… - Gianna47428351 : RT @francecaminiti: Si è parlato tanto del M5S per aver innescato la crisi senza far dimettere i propri ministri dal governo, poco invece s… -