Pubblicità

GazzettadAsti : A Costigliole “Io provo a volare”, un omaggio a Domenico Modugno -

Gazzetta D'Asti

L'apertura del festival sarà venerdì 22 luglio ad'Asti alle 21.30, nel parco del Castello, con lo spettacolo "Ioa volare. Omaggio a Domenico Modugno" della Compagnia Berardi ......insieme sull'importanza che l'arte può avere per tutti noi." L'apertura del festival sarà venerdì 22 luglio ad'Asti alle ore 21.30, nel parco del Castello, con lo spettacolo "Ioa ... A Costigliole "Io provo a volare", un omaggio a Domenico Modugno - Gazzetta D'Asti COSTIGLIOLE D'ASTI - Ventunesima edizione per Paesaggi e Oltre, il festival di "Teatro e musica d’estate nelle terre dell’Unesco – Landscapes and ...Apertura di rassegna il 22 luglio, alle 21,30, nel parco del castello di Costigliole, con “Io provo a volare”, omaggio a Domenico Modugno con la Compagnia Berardi Casolari. Il 26 luglio, alle 21,30, ...