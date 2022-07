Zazzaroni: non è chiaro quanto De Laurentiis sia interessato a dare un ingaggio top a Dybala (Di domenica 17 luglio 2022) Dybala, sempre lui. Prosegue il ciapanò delle squadre italiane per l’ex numero 10 della Juventus. Tra queste, ovviamente, c’è anche il Napoli. Sul Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ricorda che Paulo venerdì aveva perso anche l’opzione – soltanto ipotetica – del Manchester United: ten Hag gli ha preferito Christian Eriksen. Del Napoli scrive: All’orizzonte restano naturalmente il sorridente Marotta e soprattutto la coppia Giuntoli-Chiavelli: ma non si è ancora capito quanto De Laurentiis sia effettivamente interessato a garantire un ingaggio importante a Dybala, visto che ha altre priorità tattiche, più che tecniche. Il valore aggiunto del Napoli è la partecipazione alla Champions League. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 luglio 2022), sempre lui. Prosegue il ciapanò delle squadre italiane per l’ex numero 10 della Juventus. Tra queste, ovviamente, c’è anche il Napoli. Sul Corriere dello Sport Ivanricorda che Paulo venerdì aveva perso anche l’opzione – soltanto ipotetica – del Manchester United: ten Hag gli ha preferito Christian Eriksen. Del Napoli scrive: All’orizzonte restano naturalmente il sorridente Marotta e soprattutto la coppia Giuntoli-Chiavelli: ma non si è ancora capitoDesia effettivamentea garantire unimportante a, visto che ha altre priorità tattiche, più che tecniche. Il valore aggiunto del Napoli è la partecipazione alla Champions League. L'articolo ilNapolista.

