Volley, VNL femminile 2022: tripudio azzurro anche nei premi individuali (Di domenica 17 luglio 2022) tripudio Italia anche nei premi individuali della Volley Nations League (VNL) femminile 2022. Sono state infatti premiate ben quattro azzurre come migliori giocatrici del torneo vinto proprio dall’Italia di Mazzanti. Nel dream team della VNL femminile 2022 ci sono le schiacciatrici Caterina Bosetti (Italia) e Gabi (Brasile), le centrali Jovana Stevanovic (Serbia) e Carol (Brasile) centrale, il libero Monica “Moki” De Gennaro (Italia), l’alzatrice Alessia Orro (Italia) e l’opposto Paola Egonu (Italia). Proprio quest’ultima ha ricevuto anche il premio di MVP (Most Valuable Player). LA CRONACA DELLA FINALE ITALIA-BRASILE tripudio ITALIA anche NEI ... Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022)ItalianeidellaNations League (VNL). Sono state infattiate ben quattro azzurre come migliori giocatrici del torneo vinto proprio dall’Italia di Mazzanti. Nel dream team della VNLci sono le schiacciatrici Caterina Bosetti (Italia) e Gabi (Brasile), le centrali Jovana Stevanovic (Serbia) e Carol (Brasile) centrale, il libero Monica “Moki” De Gennaro (Italia), l’alzatrice Alessia Orro (Italia) e l’opposto Paola Egonu (Italia). Proprio quest’ultima ha ricevutoilo di MVP (Most Valuable Player). LA CRONACA DELLA FINALE ITALIA-BRASILEITALIANEI ...

