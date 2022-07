Usa | Webuild si aggiudica il premio internazionale di Nielsen Norman Group

(Di domenica 17 luglio 2022)siil“Intranet Design Annual 2022” con la sua intranet “@work”, attestandosi tra le migliori dieci intranet al mondo secondo. Il Gruppo, unico rappresentante italiano tra i premiati, si èto ilmesso in palio da, una delle società più autorevoli nello studio e nella divulgazione di ricerche e buone prassi sulla User Experience (UX) degli utenti web. Determinanti per la premiazione di “@work” la qualità della user experience offerta ai dipendenti e le soluzioni tecnologiche adottate. L’emergenza Covid ha accelerato la tendenza delle piattaforme intranet a evolvere verso veri e propri digital workplace: universi ...

Webuild ha raggiunto una milestone rilevante per il Progetto Idroelettrico di Rogun, in Tagikistan, con l'avvio del getto di cemento per la costruzione della diga ...