Sbk, Donington oggi in tv: dove vedere la gara in diretta e in chiaro (Di domenica 17 luglio 2022) La Superbike è pronta a infiammare il cuore degli appassionati in questo weekend. Le derivate di serie corrono in Inghilterra, a Donington, il quinto round del campionato. Al comando della classifica, dopo l'ultimo round a Misano, c'è lo spagnolo... Leggi su today (Di domenica 17 luglio 2022) La Superbike è pronta a infiammare il cuore degli appassionati in questo weekend. Le derivate di serie corrono in Inghilterra, a, il quinto round del campionato. Al comando della classifica, dopo l'ultimo round a Misano, c'è lo spagnolo...

Pubblicità

F1ingenerale_ : Razgatlioglu raddoppia a Donington e trionfa anche nella Superpole Race del GP di Gran Bretagna Superbike. Il turco… - corsedimoto : TOPRAK RAZGATLIOGLU domina anche la corsa sprint sfruttando a meraviglia la gomma da qualifica. Jonathan Rea stessa… - fmimolise : SBK 2022 a Donington. Razgatlioglu vince a sorpresa. Bautista cade: Razgatlioglu vince in solitaria. Bautista cade… - infoitsport : DIRETTA SBK 2022/ Superbike video streaming tv: in pista per il warm-up a Donington - gponedotcom : Dieci giri di fuoco per la gara sprint della domenica mattina: Rea scatta dalla pole affiancato da Lowes e Toprak,… -