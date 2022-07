Precipita cargo ucraino con armi a bordo: morti 8 membri dell'equipaggio (Di domenica 17 luglio 2022) Il cargo, gestito da una compagnia ucraina, era diretto dalla Serbia in Giordania, ma si è schiantato in Grecia. Si teme per il carico tossico che aveva a bordo. Due vigili del fuoco hanno avuto problemi respiratori Leggi su ilgiornale (Di domenica 17 luglio 2022) Il, gestito da una compagnia ucraina, era diretto dalla Serbia in Giordania, ma si è schiantato in Grecia. Si teme per il carico tossico che aveva a. Due vigili del fuoco hanno avuto problemi respiratori

