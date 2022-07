Marcell Jacobs non correrà la semifinale dei Mondiali: contrattura all’adduttore destro. Ennesimo infortunio (Di domenica 17 luglio 2022) Marcell Jacobs non correrà la semifinale dei 100 metri ai Mondiali 2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico ha dovuto alzare bandiera bianca a causa dell’Ennesimo infortunio di questa tormentata stagione: una contrattura al grande adduttore della coscia destra non permetterà al velocista lombardo di scendere in pista a Eugene (Oregon, USA) per cercare la qualificazione all’atto conclusivo della rassegna iridata. L’azzurro era atteso nella terza e ultima batteria alle ore 03.14 italiane di oggi, avrebbe gareggiato in corsia 4 cercando uno dei primi due posti o uno dei due tempi di ripescaggio per tornare poi in pista alle ore 04.50. Il problema fisico è stato riscontato al termine della batteria di ieri, dove l’azzurro corse in 10.04 senza ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022)nonladei 100 metri ai2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico ha dovuto alzare bandiera bianca a causa dell’di questa tormentata stagione: unaal grande adduttore della coscia destra non permetterà al velocista lombardo di scendere in pista a Eugene (Oregon, USA) per cercare la qualificazione all’atto conclusivo della rassegna iridata. L’azzurro era atteso nella terza e ultima batteria alle ore 03.14 italiane di oggi, avrebbe gareggiato in corsia 4 cercando uno dei primi due posti o uno dei due tempi di ripescaggio per tornare poi in pista alle ore 04.50. Il problema fisico è stato riscontato al termine della batteria di ieri, dove l’azzurro corse in 10.04 senza ...

