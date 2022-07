Manchester United a un passo da Lisandro Martinez (Di domenica 17 luglio 2022) Come riportato da BBC, il Manchester United sarebbe riuscito a trovare un accordo con l'Ajax per il trasferimento di Lisandro Martinez.... Leggi su calciomercato (Di domenica 17 luglio 2022) Come riportato da BBC, ilsarebbe riuscito a trovare un accordo con l'Ajax per il trasferimento di....

Pubblicità

DiMarzio : .@ManUtd, colpo @LisandrMartinez : l'annuncio del club inglese ?? #calciomercato - YKelfi : @HappyDino_eth Manchester united Dino , hahaa - FutureFemmeCR7 : RT @CRonaldoLive: Cristiano Ronaldo in Manchester United away kit. ?? - infobetting : Manchester United-Crystal Palace (amichevole, 19 luglio ore 12:10): formazioni, quote, pronostici - MilanSpazio : Il Manchester United piomba sull’obiettivo del Milan: è una richiesta di ten Hag -