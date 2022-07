LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Politt ed Honoré in fuga, gruppo a 3? (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Tour DE France 14.45 Sempre parlando di Quick-Step Alpha Vinyl Team c’è il danese Michael Morkov in grandissima difficoltà, staccato di oltre 15? dalla vetta e da solo. A rischio per lui il proseguimento del Tour. 14.42 Bagioli è prontamente rientrato in gruppo. 14.40 Tre le squadre che si stanno dando cambi regolari in gruppo: BikeExchange – Jayco, Trek-Segafredo e Alpecin-Deceuninck. 14.36 Il margine della coppia aumenta: siamo a 3?. 14.33 140 chilometri all’arrivo. 14.31 Problema meccanico per il nostro Andrea Bagioli (Quick-Step Alpha Vinyl Team) che cambia la bici. 14.28 Ritardo del gruppo che si è assestato sui 2’30”. 14.25 Restano in testa al plotone a fare ritmo i corridori della ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE14.45 Sempre parlando di Quick-Step Alpha Vinyl Team c’è il danese Michael Morkov in grandissima difficoltà, staccato di oltre 15? dalla vetta e da solo. A rischio per lui il proseguimento del. 14.42 Bagioli è prontamente rientrato in. 14.40 Tre le squadre che si stanno dando cambi regolari in: BikeExchange – Jayco, Trek-Segafredo e Alpecin-Deceuninck. 14.36 Il margine della coppia aumenta: siamo a 3?. 14.33 140 chilometri all’arrivo. 14.31 Problema meccanico per il nostro Andrea Bagioli (Quick-Step Alpha Vinyl Team) che cambia la bici. 14.28 Ritardo delche si è assestato sui 2’30”. 14.25 Restano in testa al plotone a fare ritmo i corridori della ...

