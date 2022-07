La Verità: manca ancora il certificato di morte di Bochicchio, il test sul Dna non è ancora iniziato (Di domenica 17 luglio 2022) “A quasi un mese di distanza dall’incidente mortale sulla via Salaria di Roma non c’è ancora un certificato di morte che attesti il decesso di Massimo Bochicchio”. Lo scrive La Verità. Colpo di scena. “a quanto risulta alla Verità non sarebbe stato ancora possibile effettuare l’esame del Dna sul corpo del broker di Capua, accusato di aver truffato vip, allenatori e calciatori per centinaia di milioni di euro. Secondo quanto ricostruito dal nostro giornale, infatti, in Procura erano convinti di avere già nelle banche dati il profilo di Bochicchio. In realtà non c’era. Così solo in questi giorni, con tutta probabilità la prossima settimana, saranno notificati al fratello Tommaso e alla madre dell’ex ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 luglio 2022) “A quasi un mese di distanza dall’incidente mortale sulla via Salaria di Roma non c’èundiche ati il decesso di Massimo”. Lo scrive La. Colpo di scena. “a quanto risulta allanon sarebbe statopossibile effettuare l’esame del Dna sul corpo del broker di Capua, accusato di aver truffato vip, allenatori e calciatori per centinaia di milioni di euro. Secondo quanto ricostruito dal nostro giornale, infatti, in Procura erano convinti di avere già nelle banche dati il profilo di. In realtà non c’era. Così solo in questi giorni, con tutta probabilità la prossima settimana, saranno notificati al fratello Tommaso e alla madre dell’ex ...

