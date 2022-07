In Libia occasione sprecata: ultimo dossier incompiuto. Il flop della diplomazia (Di domenica 17 luglio 2022) Caro direttore, nei titoli di coda di questo Governo, una menzione speciale dovrebbe essere assegnata al «dossier Libia», la grande incompiuta della politica estera della coppia Draghi-Di Maio. Sei mesi fa Super Mario aveva tentato la scalata al Quirinale anche per fuggire dalla responsabilità del fallimento del Pnrr, forse già allora in odore di disastro politico e sappiamo com' è finita. Oggi il Premier è pronto invece a lasciare gli italiani in mezzo al guado, con i principali nodi dell'economia non risolti: inflazione che galoppa, questione salariale affrontata solo con inutili riunioni che hanno rimandato il problema, prezzo della benzina alle stelle scontata di 30 centesimi di mese in mese e senza risposta strutturale. E pensare che è riuscito anche ad impantanarsi sulla concorrenza, che doveva ... Leggi su iltempo (Di domenica 17 luglio 2022) Caro direttore, nei titoli di coda di questo Governo, una menzione speciale dovrebbe essere assegnata al «», la grande incompiutapolitica esteracoppia Draghi-Di Maio. Sei mesi fa Super Mario aveva tentato la scalata al Quirinale anche per fuggire dalla responsabilità del fallimento del Pnrr, forse già allora in odore di disastro politico e sappiamo com' è finita. Oggi il Premier è pronto invece a lasciare gli italiani in mezzo al guado, con i principali nodi dell'economia non risolti: inflazione che galoppa, questione salariale affrontata solo con inutili riunioni che hanno rimandato il problema, prezzobenzina alle stelle scontata di 30 centesimi di mese in mese e senza risposta strutturale. E pensare che è riuscito anche ad impantanarsi sulla concorrenza, che doveva ...

Pubblicità

tempoweb : In #Libia occasione sprecata: ultimo dossier incompiuto. Il flop della diplomazia #17luglio - direpuntoit : La proiezione in occasione della rassegna estiva della @CasaIntDonne_Rm, #LaCasaChiama. - ScarlettHodges7 : RT @luigidimaio: Oggi in @ItalyMFA ho incontrato la Ministra degli Esteri del Governo di Unità Nazionale libico Najla Al-Mangush. Altra occ… - simonaumberta : RT @Confronti_CNT: Confronti Extra • n.21 • La Libia dopo la primavera - Un Extra dedicato alla Libia in occasione della proiezione di Liby… - laboescapes : RT @Confronti_CNT: Confronti Extra • n.21 • La Libia dopo la primavera - Un Extra dedicato alla Libia in occasione della proiezione di Liby… -

Testimoni. De Foucauld, la creatività del cristianesimo ... pagine 184, euro 14,90) scritto da Brunetto Salvarani in occasione della canonizzazione del monaco ...prima di trovare la morte fortuitamente per mano di una banda di senussiti provenienti dalla Libia, ... Libri: l'emigrazione calabrese e l'odore del pane ... ma i ricordi riaffiorano in ogni occasione, allo stesso modo di come affiora la fame ogni volta ... l'uccisione di Petrosino, la guerra di Libia, la Grande Guerra. Grandi circostanze della storia ... Il Manifesto Libia, proiettato a Roma il docufilm ‘Telling my son’s land’ Proiettato in occasione della rassegna 'LaCasaChiama', il documentario ripercorre la storia della giornalista freelance Nancy Porsia ... Sara Creta, un documentario dall’inferno libico Nell'ambito delle serate del Cinema in piazza, a Roma, la giornalista e documentarista ha presentato il suo lavoro sui centri di detenzione in Libia ... ... pagine 184, euro 14,90) scritto da Brunetto Salvarani indella canonizzazione del monaco ...prima di trovare la morte fortuitamente per mano di una banda di senussiti provenienti dalla, ...... ma i ricordi riaffiorano in ogni, allo stesso modo di come affiora la fame ogni volta ... l'uccisione di Petrosino, la guerra di, la Grande Guerra. Grandi circostanze della storia ... Sara Creta, un documentario dall'inferno libico Proiettato in occasione della rassegna 'LaCasaChiama', il documentario ripercorre la storia della giornalista freelance Nancy Porsia ...Nell'ambito delle serate del Cinema in piazza, a Roma, la giornalista e documentarista ha presentato il suo lavoro sui centri di detenzione in Libia ...