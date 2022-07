GF Vip 7, spoiler cast: ‘Chiuso primo girone, presto nomi dei concorrenti’ (Di domenica 17 luglio 2022) Gli ultimi indizi svelati da Alfonso Signorini hanno lasciato presagire che gran parte dei concorrenti che prenderanno parte alla settima edizione del Grande Fratello Vip, siano stati già scelti. L’esperto di gossip Amedeo Venza è parso d’accordo con questa teoria. A breve dovrebbero trapelare i nomi di tutti i gieffini pronti a varcare la porta rossa della Casa più spiata dagli italiani. Scopriamo insieme qualche indiscrezione in più al riguardo. GF Vip 7: ultimi rumor sui probabili concorrenti Il Grande Fratello Vip tornerà a tenere compagnia ai telespettatori di Canale 5 dal mese di settembre, portando con sè tante novità. Tra le varie storie che Amedeo Venza ha pubblicato su Instagram il 15 luglio 2022, salta fuori quella in cui riporta un retroscena sui concorrenti che prossimamente animeranno le puntate del reality show targato Mediaset. (l’articolo continua dopo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 17 luglio 2022) Gli ultimi indizi svelati da Alfonso Signorini hanno lasciato presagire che gran parte dei concorrenti che prenderanno parte alla settima edizione del Grande Fratello Vip, siano stati già scelti. L’esperto di gossip Amedeo Venza è parso d’accordo con questa teoria. A breve dovrebbero trapelare idi tutti i gieffini pronti a varcare la porta rossa della Casa più spiata dagli italiani. Scopriamo insieme qualche indiscrezione in più al riguardo. GF Vip 7: ultimi rumor sui probabili concorrenti Il Grande Fratello Vip tornerà a tenere compagnia ai telespettatori di Canale 5 dal mese di settembre, portando con sè tante novità. Tra le varie storie che Amedeo Venza ha pubblicato su Instagram il 15 luglio 2022, salta fuori quella in cui riporta un retroscena sui concorrenti che prossimamente animeranno le puntate del reality show targato Mediaset. (l’articolo continua dopo ...

