Cremonese, ecco Ghiglione: “Qui per riscattarmi, occasione importante” (Di domenica 17 luglio 2022) Paolo Ghiglione è ufficialmente un nuovo giocatore della Cremonese. L’esterno arriva in Lombardia dal Genoa a titolo definitivo e ha subito rilasciato le sue prime dichiarazioni: “Voglio riscattarmi qui, è una grande occasione in un campionato molto difficile – spiega – Non vedo l’ora di far parte di un gruppo che mi sembra molto sano, conosco già 4-5 compagni di squadra. Ci vediamo presto allo Zini.” SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) Paoloè ufficialmente un nuovo giocatore della. L’esterno arriva in Lombardia dal Genoa a titolo definitivo e ha subito rilasciato le sue prime dichiarazioni: “Voglioqui, è una grandein un campionato molto difficile – spiega – Non vedo l’ora di far parte di un gruppo che mi sembra molto sano, conosco già 4-5 compagni di squadra. Ci vediamo presto allo Zini.” SportFace.

