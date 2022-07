Cornuto, perché di chi è stato tradito si dice che ha le corna? L’origine dell’espressione più usata (Di domenica 17 luglio 2022) Sapete L’origine di uno dei termini più utilizzati? Quello per chiamare il marito tradito ovvero Cornuto? Ve lo diciamo. Le corna sono diventate nel tempo simbolo di infedeltà coniugale, ma come mai? Vediamo la spiegazione. La storia della parola “Cornuto” si perde nel tempo. Questo termine indica il marito traditori il fidanzato o il compagnato. L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 17 luglio 2022) Sapetedi uno dei termini più utilizzati? Quello per chiamare il maritoovvero? Ve lo diciamo. Lesono diventate nel tempo simbolo di infedeltà coniugale, ma come mai? Vediamo la spiegazione. La storia della parola “” si perde nel tempo. Questo termine indica il maritori il fidanzato o il compagnato. L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

Santi17737898 : Caro Travaglio ,i giornalisti(quasi tutti)in italia sono come il marito cornuto che si castra pur di fare un dispet… - FRANCESC0PAGANO : RT @Focus_it: Le corna dell'alce maschio pesano fino a 35 kg. Ogni anno, in inverno, l’animale le perde: i palchi ricominciano a crescere i… - dgalatajuvenal : @Corriere Le persone colpite non denunciano più perché hanno perso fiducia nelle istituzione. Tu derubato 10 ore pe… - stefanotax : @Tannhauser00 Ah ecco. Perché tanto anche lui è cornuto! - LuciaLaVita1 : RT @BTiddia: @mydagosan @spighissimo Una telenovela tra Mattarella e Draghi E tutto un vado via io x primo. Poi ci ripensa ma resta faccend… -