Chris Evans afferma di essere "focalizzato" sulla ricerca di un partner (Di domenica 17 luglio 2022) Chris Evans ha recentemente rivelato di essere concentrato sulla ricerca di un partner: la star di The Grey Man nel corso degli anni ha frequentato Jessica Biel, Minka Kelly e Jenny Slate. Durante una video intervista con Shondaland, pubblicata il 15 luglio, a Chris Evans è stato chiesto di parlare degli aspetti su cui è più "focalizzato" in questo momento per quanto concerne la sua vita personale: la "ricerca di un partner", questa è stata la risposta della star di Captain America. "Forse sono concentrato sulla ricerca di un partner, sai, qualcuno con cui vuoi vivere", ha spiegato Chris, protagonista del nuovo film di Netflix ...

