Carl Brave inaugura il suo tour | anche Noemi sul palco a sorpresa

(Di domenica 17 luglio 2022)è tra gli artisti del panorama musicale più richiesti del momento. Fin dal suo esordio, infatti, il cantante ha saputo conquistare il grande pubblico con il suo stile e continua a raggiungere traguardi importanti per la sua carriera. Quest’annoè tornato in live e ha finalmenteto il suoestivo al Rock in Roma venerdì 15 luglio.nel corso della sua carriera ha conquistato ben 30 Dischi di Platino, ha ottenuto diversi sold out per i suoied è sempre finito tra i primi posti dei singoli più ascoltati in radio. Equest’estate, dopo due anni dall’ultimo live,l’artista è tornato are la sua ...

Pubblicità

Annacla07 : Pure io però me lo meritavo il concerto di Carl Brave a Roma - fanpage_noemi : RT @zayinwonderland: Carl Brave e Noemi nuova ship della vita perché si. - Occe64 : RT @AntoEsp0: Marco Mengoni, Francesco Gabbani, Giorgia, Tommaso Paradiso, Benji e Fede, Carl Brave, Shade - AntoEsp0 : Marco Mengoni, Francesco Gabbani, Giorgia, Tommaso Paradiso, Benji e Fede, Carl Brave, Shade - radiofmfaleria : CRISTO DI RIO (FT. CARL BRAVE) -

#13, Noemi "Hula - Hoop" Il remake/sequel di "Makumba". Non riuscito quanto l'originale, ma (quasi) carino. #12 Tommaso Paradiso "Piove in discoteca" Il comune di Napoli non ha ancora ...La sera dopo tocca appunto a De Gregori e Venditti e a chiudere, sabato 6 agosto, il concerto di, rapper e cantautore, che dopo il successo dello scorso anno con il singolo di successo '...Il cantautore romano si racconta al TGR Lazio. Parla del suo amore per la Capitale, soprattutto per Trastevere dove è cresciuto. Un luogo senza tempo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...