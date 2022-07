Spezia, Gotti: “Abbiamo idee chiare per il modulo” (Di sabato 16 luglio 2022) Spezia Gotti- Lo Spezia continua la sua marcia verso il prossimo campionato. Il nuovo mister, Gotti è soddisfatto del lavoro momentaneo dei suoi calciatori. Spezia, Gotti: “Nzola è molto forte” Il mister degli aquilotti è stato intervistato in Mixed Zone, dopo il termine della gara contro i tedeschi del Bochum, match concluso con la vittoria degli ospiti per 1-2. Nel match hanno brillato Agudelo, autore della rete che ha riaperto le speranze e secondo l’allenatore dei liguri anche Mbala Nzola. Ecco di seguito, le dichiarazioni post-gara del mister: Sul modulo: “Vediamo. Ogni partita ci dà spunti, ci dice chi può fare di più e in quale modo. Ancora non partirei con la certezza di un modulo”. Così Luca Gotti al termine di ... Leggi su seriea24 (Di sabato 16 luglio 2022)- Locontinua la sua marcia verso il prossimo campionato. Il nuovo mister,è soddisfatto del lavoro momentaneo dei suoi calciatori.: “Nzola è molto forte” Il mister degli aquilotti è stato intervistato in Mixed Zone, dopo il termine della gara contro i tedeschi del Bochum, match concluso con la vittoria degli ospiti per 1-2. Nel match hanno brillato Agudelo, autore della rete che ha riaperto le speranze e secondo l’allenatore dei liguri anche Mbala Nzola. Ecco di seguito, le dichiarazioni post-gara del mister: Sul: “Vediamo. Ogni partita ci dà spunti, ci dice chi può fare di più e in quale modo. Ancora non partirei con la certezza di un”. Così Lucaal termine di ...

