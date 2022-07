Sampdoria, un importante investitore si è fatto avanti (Di sabato 16 luglio 2022) Arrivata la manifestazione d’interesse non vincolante della cordata Cerberus-Redstone per l’acquisto del club ligure Leggi su itasportpress (Di sabato 16 luglio 2022) Arrivata la manifestazione d’interesse non vincolante della cordata Cerberus-Redstone per l’acquisto del club ligure

Pubblicità

SampNews24 : #Parma, #Pecchia dopo la #Sampdoria: «Sono contento. Atteggiamento importante» - SampNews24 : #Bonfanti: «Anno importante alla #Sampdoria. #Augello e #Giampaolo…» – VIDEO - bresciasport : BRESCIA-SAMPDORIA: MODALITA’ DI ACQUISTO BIGLIETTI Importante iniziativa per i tifosi in occasione del match con l… - FApor_elmundo : RT @IlCuoioedi: Un protagonista del passato per ogni squadra di Serie A: SAMPDORIA ???????? ???? Moreno Mannini (1984-99) Secondo per presenze… - damianofiocc : RT @IlCuoioedi: Un protagonista del passato per ogni squadra di Serie A: SAMPDORIA ???????? ???? Moreno Mannini (1984-99) Secondo per presenze… -