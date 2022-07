Koulibaly è sfumato | su chi si tuffa la Juve? I 6 profili per il post De Ligt

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @NicolaSordo95: ?????????? Accordo totale confermato tra #DeLigt e il #Bayern (5 anni di contratto), adesso la #Juventus aspetta la nuova off… - NicolaSordo95 : ?????????? Accordo totale confermato tra #DeLigt e il #Bayern (5 anni di contratto), adesso la #Juventus aspetta la nuov… - Krustyy11 : @Chri_BamBam @amedeocalha ma guarda che la juve ci ha provato per tutti e 3, koulibaly era ovvio che non sarebbe ve… - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: MERCATO, Sfumato l’affare K - LucaRuss0 : MERCATO, Sfumato l’affare Koulibaly: il difensore ha scelto il Chelsea. A breve l’ufficialità -

Il primo nome della lista dei favoriti sarebbe stato, ma il mercato lo ha portato a Londra, sponda Chelsea. Ed ecco dunque che la Juve lavora sugli altri possibili sostituti, a partire da ..., che ha firmato per il Chelsea, tra i nomi più gettonati ci sono quelli di Bremer e Pau Torres. Il brasiliano piace molto all'Inter che vuole cercare di chiudere l'affare quanto ...Il difensore del Napoli è stato in bilico tra la Juventus e il Chelsea in questa prima parte di calciomercato, ma ha scelto la squadra inglese ...REBUS DE LIGT, JUVE IN ATTESA DI RISPOSTE Il futuro di Matthijs De Ligt non è ancora definito. Dopo aver trovato l'accordo con il Barcellona per la cessione di Lewandowski, il Bayern è pronto a tornar ...