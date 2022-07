Giulio Regeni | una pietra tombale sul processo | Draghi e Di Maio hanno qualcosa da dire?

(Di sabato 16 luglio 2022) Statene certi: non si alzerà voce, nei palazzi della politica nostrani, per protestare contro l'ennesimo scempio di giustizia e di legalità perpetrato dall'Egitto. La politica italiana è in altre ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Resta sospeso il processo ai quattro 007 egiziani accusati di avere sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni.… - Tg3web : Resta sospeso il processo contro i quattro agenti dei servizi egiziani accusati di aver sequestrato e torturato a m… - Radio1Rai : Omicidio #Regeni. La Cassazione blocca il processo a carico degli 007 egiziani accusati di aver sequestrato, tortur… - Claudia49452421 : RT @Moonlightshad1: I garantisti alle cozze comunque possono festeggiare: solo questa settimana assoluzioni e prescrizioni per i poliziotti… - ilSipontinoNet : ?? Stop della cassazione al processo di Giulio #Regeni ???? La delusione della famiglia -

... tra le porte alle quali stiamo bussando col cappello in mano, c'è quella di colui che è saldamente alla guida di un regime di polizia a cui si deve il brutale assassinio di: il ...E' quanto scrive l'account twitter Verità per, commentando la decisione della Cassazione.La politica italiana è in altre faccende affaccendata e poi, di fronte alla crisi del gas, tra le porte alle quali stiamo bussando c’è quella di colui che è alla guida del regine assassino, Al-Sisi ..."In questo luglio rovente e nel bel mezzo di crisi di governo abbiamo sentito forte il vostro sostegno, nonostante tutto. Grazie a ognuno di voi. Siamo tutti feriti, ma eccoci qui ancora più decisi ad ...