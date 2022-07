E la nave va, o almeno prova a andare (Di sabato 16 luglio 2022) Si è conclusa l’ennesima settimana di passione (laica) e gli italiani faranno bene a prepararsi con il corpo e con la mente a affrontarne in prosieguo ancora un buon numero. Con il corpo, perché le temperature resteranno più alte della norma per un bel pò; con la mente perchè avranno solo l’imbarazzo della scelta dei problemi da fronteggiare per primi. Essa certamente cadrà sugli specifici che continuano a assilare il Paese in modo particolare, pur avendo gli stessi portata ben più ampia. Federico Fellini avrebbe avuto di che trarre non un solo film, ma una serie, avendo assunto la crisi che attanaglia da tempo l’Italia dimensioni e caratteristiche più che paradossali. Partendo dall’ultimo crimine, è la parola giusta, l’attuale crisi di governo, essa appare molto simile all’ammutinamento dei marinai di una nave, tanto per rimanere nella metafora, che decidono di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 16 luglio 2022) Si è conclusa l’ennesima settimana di passione (laica) e gli italiani faranno bene a prepararsi con il corpo e con la mente a affrontarne in prosieguo ancora un buon numero. Con il corpo, perché le temperature resteranno più alte della norma per un bel pò; con la mente perchè avranno solo l’imbarazzo della scelta dei problemi da fronteggiare per primi. Essa certamente cadrà sugli specifici che continuano a assilare il Paese in modo particolare, pur avendo gli stessi portata ben più ampia. Federico Fellini avrebbe avuto di che trarre non un solo film, ma una serie, avendo assunto la crisi che attanaglia da tempo l’Italia dimensioni e caratteristiche più che paradossali. Partendo dall’ultimo crimine, è la parola giusta, l’attuale crisi di governo, essa appare molto simile all’ammutinamento dei marinai di una, tanto per rimanere nella metafora, che decidono di ...

Pubblicità

Lori_Ted : RT @Geppy80: ... ma, sposo, se non volessi vivere accanto a me, almeno sull'eterno Stige o sulla nave dei morti avessi potuto accompagnarti… - arcocielo : RT @FAnnoia: @lucatelese L'imperatore non si degna di governare se non ha almeno il 90%. Più verosimilmente, approfitta di un incidente fo… - vipp_mod : @Musso___ Proprio come scritto da Sacchetti è almeno da gennaio che il dvce cerca il pretesto per abbandonare la na… - Cosimodau : @RoccoRavildi1 @OrtigiaP Cambi ai vertici della Pfizer , morti improvvise ovunque contagiati superiori ai novax(per… - DavidG__ : RT @FAnnoia: @lucatelese L'imperatore non si degna di governare se non ha almeno il 90%. Più verosimilmente, approfitta di un incidente fo… -