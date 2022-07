Dongfeng - Accordo con Stellantis per uscire dall'azionariato (Di sabato 16 luglio 2022) Il gruppo Stellantis ha siglato un Accordo quadro con la Dongfeng Motor riguardo ai restanti 99,2 milioni di azioni ordinarie detenute dal colosso cinese. Questi titoli, che rappresentano il 3,16% del capitale sociale di Stellantis, potranno così tornare nelle mani del costruttore nato dalla fusione dei gruppi FCA e PSA nel caso l'azienda asiatica decidesse effettivamente di cederli. Sono dunque confermate le ipotesi degli scorsi mesi secondo cui l'interesse dei cinesi sarebbe quello di uscire definitivamente dall'azionariato del costruttore occidentale: già nel 2019, infatti, il gruppo asiatico aveva ceduto parte delle azioni detenute (che all'epoca erano il 5,65% del capitale sociale di Stellantis), con un'operazione di cessione di ... Leggi su quattroruote (Di sabato 16 luglio 2022) Il gruppoha siglato unquadro con laMotor riguardo ai restanti 99,2 milioni di azioni ordinarie detenute dal colosso cinese. Questi titoli, che rappresentano il 3,16% del capitale sociale di, potranno così tornare nelle mani del costruttore natoa fusione dei gruppi FCA e PSA nel caso l'azienda asiatica decidesse effettivamente di cederli. Sono dunque confermate le ipotesi degli scorsi mesi secondo cui l'interesse dei cinesi sarebbe quello didefinitivamentedel costruttore occidentale: già nel 2019, infatti, il gruppo asiatico aveva ceduto parte delle azioni detenute (che all'epoca erano il 5,65% del capitale sociale di), con un'operazione di cessione di ...

Stellantis rinnova le sue attività di finanziamento in Cina Una delle unità finanziarie di Stellantis e la casa automobilistica DPCA, in comproprietà con Stellantis e Dongfeng, hanno stipulato un accordo di trasferimento di capitale con Dongfeng volto a ... Stellantis - Al via la riorganizzazione dei servizi finanziari in Cina ... allo stesso tempo, la cessione alla Dongfeng Motor di tutte le azioni della Dongfeng Peugeot Citroën Auto Finance. I dettagli. In particolare, è stato sottoscritto un accordo che, una volta ... Quattroruote Accordo con Stellantis per uscire dall'azionariato Il costruttore nato dalla fusione dei gruppi FCA e PSA potrebbe così tornare in possesso anche della piccola parte del proprio capitale sociale (il 3,16%) attualmente detenuto dal colosso cinese ... Stellantis, accordo sulle azioni Dongfeng Dongfeng può presentare di volta in volta un'offerta di vendita a Stellantis, di tutte o di una parte delle azioni ordinarie Stellantis ... Una delle unità finanziarie di Stellantis e la casa automobilistica DPCA, in comproprietà con Stellantis e, hanno stipulato undi trasferimento di capitale convolto a ...... allo stesso tempo, la cessione allaMotor di tutte le azioni dellaPeugeot Citroën Auto Finance. I dettagli. In particolare, è stato sottoscritto unche, una volta ... Dongfeng: accordo con Stellantis per uscire dall'azionariato - Quattroruote.it Il costruttore nato dalla fusione dei gruppi FCA e PSA potrebbe così tornare in possesso anche della piccola parte del proprio capitale sociale (il 3,16%) attualmente detenuto dal colosso cinese ...Dongfeng può presentare di volta in volta un'offerta di vendita a Stellantis, di tutte o di una parte delle azioni ordinarie Stellantis ...