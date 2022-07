Da Claudia Gerini a Nancy Brilli: finalmente le star condividono i loro veri corpi da spiaggia (Di sabato 16 luglio 2022) Essere orgogliosi del proprio corpo, nonostante ognuno di noi possa avere inevitabilmente qualche difetto. Questo è il messaggio che sembra vogliano mandare Nancy Brilli e Claudia Gerini, che stanno approfittando di questo periodo per trascorrere qualche giorno di vacanza. Entrambe non hanno mostrato alcuna remora nel mostrarsi in bikini, al pari di altre colleghe decisamente più giovani di loro. Pur avendo ormai superato i 50 anni, Brilli ha sottolineato di non avere alcuna preclusione nell’indossare il bikini, pensiero che dovrebbe essere condiviso da ogni donna: “Il costume da bagno me lo metto, non me le metto? Fammi vedere bene, dietro come sta? Copre abbastanza? È adatto alla mia età? – ha scritto a corredo di un video sul suo profilo Instagram -. Mi fotograferanno mentre salgo ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 16 luglio 2022) Essere orgogliosi del proprio corpo, nonostante ognuno di noi possa avere inevitabilmente qualche difetto. Questo è il messaggio che sembra vogliano mandare, che stanno approfittando di questo periodo per trascorrere qualche giorno di vacanza. Entrambe non hanno mostrato alcuna remora nel mostrarsi in bikini, al pari di altre colleghe decisamente più giovani di. Pur avendo ormai superato i 50 anni,ha sottolineato di non avere alcuna preclusione nell’indossare il bikini, pensiero che dovrebbe essere condiviso da ogni donna: “Il costume da bagno me lo metto, non me le metto? Fammi vedere bene, dietro come sta? Copre abbastanza? È adatto alla mia età? – ha scritto a corredo di un video sul suo profilo Instagram -. Mi fotograferanno mentre salgo ...

