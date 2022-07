Crisi governo, Conte e il ‘messaggio’ a Draghi: “Ora risposte chiare” – Video (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – “Spetterà al presidente Draghi valutare se ricorrano o meno le condizioni per garantire al Movimento 5 Stelle di svolgere la propria azione politica. Senza risposte chiare, il M5S non potrà condividere una responsabilità diretta di governo”. E’ il messaggio che Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ‘consegna’ al premier Mario Draghi, che ha presentato le dimissioni. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – “Spetterà al presidentevalutare se ricorrano o meno le condizioni per garantire al Movimento 5 Stelle di svolgere la propria azione politica. Senza, il M5S non potrà condividere una responsabilità diretta di”. E’ il messaggio che Giuseppe, leader del Movimento 5 Stelle, ‘consegna’ al premier Mario, che ha presentato le dimissioni. L'articolo proviene da Italia Sera.

