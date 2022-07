Atletica, Mondiali Eugene 2022: Jacobs accede in semifinale, 4×400 mista settima (Di sabato 16 luglio 2022) Marcell Jacobs vola in semifinale nei 100 metri ai Mondiali di Eugene 2022 di Atletica leggera, in corso di svolgimento in Oregon, negli Stati Uniti. Il campione olimpico debutta nella rassegna iridata con un 10?04 (vento +0.2) che gli permette di chiudere al secondo posto la sua batteria, battuto solo dal giamaicano Oblique Seville (9?93). L’infortunio muscolare, seppur risolto, sembra lasciare qualche strascico nell’azione del bresciano, che accede in semifinale con il decimo tempo complessivo. “Penso di aver fatto una buona partenza – ha detto Jacobs alla Fidal – e di aver anche accelerato nel modo corretto. Ma poi, non riesco a lasciarmi andare. Ora devo cercare di mettermi quanto prima nelle mani del fisioterapista, per tentare ... Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022) Marcellvola innei 100 metri aididileggera, in corso di svolgimento in Oregon, negli Stati Uniti. Il campione olimpico debutta nella rassegna iridata con un 10?04 (vento +0.2) che gli permette di chiudere al secondo posto la sua batteria, battuto solo dal giamaicano Oblique Seville (9?93). L’infortunio muscolare, seppur risolto, sembra lasciare qualche strascico nell’azione del bresciano, cheincon il decimo tempo complessivo. “Penso di aver fatto una buona partenza – ha dettoalla Fidal – e di aver anche accelerato nel modo corretto. Ma poi, non riesco a lasciarmi andare. Ora devo cercare di mettermi quanto prima nelle mani del fisioterapista, per tentare ...

ItaliaTeam_it : Mondiali di atletica leggera al via, forza #ItaliaTeam! ?? #WCHOregon22 | @atleticaitalia - Agenzia_Ansa: Gianmarco Tamberi si è qualificato per la finale del salto in alto dei Mondiali di Oregon 2022, a Eugene, superando… - RaiNews: I Mondiali di Atletica - Oregon22 continuano per l'oro olimpico Gianmarco Tamberi che conquista l'accesso in finale… - L'azzurro Nicholas James Ponzio vola in finale nel getto del peso ai mondiali di atletica in corso a Eugene, in Oregon