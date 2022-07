Storia di Miro - Un podcast non binario | puntata 6

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 15 luglio 2022)è in equilibrio tra maschile e femminile. Nella sua testa e nella sua anima la situazione è molto chiara. Decisamente meno per lo Stato italiano, per il quale le persone enby come lui sfuggono a qualsiasi classificazione, collocandosi in un non-luogo che finisce inevitabilmente col discriminarle. Ne parliamo - anche - con l'avvocata Cathy La Torre