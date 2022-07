Serie A | novità dalla stagione ’23-’24 | bisognerà rispetterà un salary cap

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 15 luglio 2022) In vista della2023-2024, laA starebbe per inserire unaimportante: il rispetto di uncap sul calciomercato Importante indiscrezione riportata da La Repubblica. Secondo il quotidiano, infatti, laA starebbe per inserire unaregolamentare a partire2023-2024. I club dovranno rispettare uncap e non dovranno spendere più dell’80% dei ricavi per acquisti, ingaggi e commissioni agli agenti. Se si dovesse sforare questo limite, si andrà incontro a uno stop del mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24.