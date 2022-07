Roma. Intervengono per sedare una lite e vengono picchiati: feriti 2 poliziotti (Di venerdì 15 luglio 2022) Dovevano sedare una lite, placare gli animi. E, invece, il loro intervento non ha fatto altro che scatenare la furia dei ‘litiganti‘, che hanno pensato bene di scagliarsi contro di loro e di aggredirli. Protagonisti due poliziotti, che erano in via Marsala, nei pressi della stazione Termini, dopo la segnalazione di una violenta discussione. Come stanno gli agenti Gli agenti, intervenuti per sedare la lite, in realtà sono stati aggrediti proprio dai ‘protagonisti’ di quella violenta discussione. E sono rimasti feriti e refertati con 7 giorni di prognosi. Non è chiaro cosa sia successo, cosa abbia scatenato tanta violenza e quali siano stati i motivi alla base del diverbio, poi sfociato in aggressione. Ora spetterà ai poliziotti del Commissariato Viminale fare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 luglio 2022) Dovevanouna, placare gli animi. E, invece, il loro intervento non ha fatto altro che scatenare la furia dei ‘litiganti‘, che hanno pensato bene di scagliarsi contro di loro e di aggredirli. Protagonisti due, che erano in via Marsala, nei pressi della stazione Termini, dopo la segnalazione di una violenta discussione. Come stanno gli agenti Gli agenti, intervenuti perla, in realtà sono stati aggrediti proprio dai ‘protagonisti’ di quella violenta discussione. E sono rimastie refertati con 7 giorni di prognosi. Non è chiaro cosa sia successo, cosa abbia scatenato tanta violenza e quali siano stati i motivi alla base del diverbio, poi sfociato in aggressione. Ora spetterà aidel Commissariato Viminale fare ...

