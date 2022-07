Lily James cambia look per Versace ed è irriconoscibile (Di venerdì 15 luglio 2022) Lily James si trasforma completamente nella nuova campagna Autunno/Inverno 2022 di Versace. L’attrice, reduce dal successo di Pam&Tommy, ha proposto un nuovo beauty look che ha sorpreso i fan: è irriconoscibile. Lily James è ormai abituata a sorprendere i suoi fan con cambi look audaci. L’ha dimostrato quando è stata scelta come protagonista di Pam&Tommy, miniserie in cui ha interpretato la biondissima Pamela Anderson. Per l’occasione, ha indossato una parrucca che restituisse il look Anni ’90 dell’attrice di Baywatch. Ma, ora che la serie TV è decollata su Hulu e in Italia su Disney+, ha ben pensato di stravolgere ancora una volta la propria estetica per Versace. Crediti: AnsaScelta da Donatella ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 15 luglio 2022)si trasforma completamente nella nuova campagna Autunno/Inverno 2022 di. L’attrice, reduce dal successo di Pam&Tommy, ha proposto un nuovo beautyche ha sorpreso i fan: èè ormai abituata a sorprendere i suoi fan con cambiaudaci. L’ha dimostrato quando è stata scelta come protagonista di Pam&Tommy, miniserie in cui ha interpretato la biondissima Pamela Anderson. Per l’occasione, ha indossato una parrucca che restituisse ilAnni ’90 dell’attrice di Baywatch. Ma, ora che la serie TV è decollata su Hulu e in Italia su Disney+, ha ben pensato di stravolgere ancora una volta la propria estetica per. Crediti: AnsaScelta da Donatella ...

