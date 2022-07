Inter | Asslani | “Brozovic è il mio modello”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 15 luglio 2022)ASLLANI- L’continua il suo lavoro in entrata e in uscita, Marotta e Ausilio sono attenti alle offerte che arrivano anche per i top di reparto. Nel frattempo, Lautaro e Correa brillano in amichevole e in allenamento., Asllani: “è il mio” Kristjan Asllani, nuovo mediano dell’, prelevato dall’Empoli si è presentato ai microfoni di Dazn, parlando di vari argomenti legati alla sua nuova squadra. Ha parlato di gente esperta comee Barella ma anche del suo passato da tifoso dell’, in infanzia. Ecco di seguito, le parole del nuovo centrocampista dei neroazzurri: I 3 fattori che hanno più colpito dell’, appena arrivato: “Forse il centro. Non sono abituato ad un centro sportivo così ...