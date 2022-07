Il Paradiso delle Signore, Marcello li vedrà tornare insieme: alta tensione al Circolo (Di venerdì 15 luglio 2022) Scoperta amara per Marcello Barbieri nel corso della settima stagione de Il Paradiso delle Signore: li vedrà ancora una volta insieme Il personaggio di Marcello Barbieri (screenshot RaiPlay)Nella settima stagione della nota soap opera di Rai 1, il personaggio di Marcello Barbieri sarà senza dubbio uno dei protagonisti principali. Dalle prime anticipazioni, sappiamo già che la sua vita cambierà grazie soprattutto alla contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Barbieri infatti si recherà in Svizzera per degli studi che gli permetteranno una volta tornato a Milano di entrare in contatto con numerosi imprenditori. Una vera e propria svolta per lui che ha intenzione di riconquistare Ludovica Brancia di Montalto nella prossima stagione. Un obiettivo che rischia però ... Leggi su direttanews (Di venerdì 15 luglio 2022) Scoperta amara perBarbieri nel corso della settima stagione de Il: liancora una voltaIl personaggio diBarbieri (screenshot RaiPlay)Nella settima stagione della nota soap opera di Rai 1, il personaggio diBarbieri sarà senza dubbio uno dei protagonisti principali. Dalle prime anticipazioni, sappiamo già che la sua vita cambierà grazie soprattutto alla contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Barbieri infatti si recherà in Svizzera per degli studi che gli permetteranno una volta tornato a Milano di entrare in contatto con numerosi imprenditori. Una vera e propria svolta per lui che ha intenzione di riconquistare Ludovica Brancia di Montalto nella prossima stagione. Un obiettivo che rischia però ...

