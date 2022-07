Borussia Dortmund, i comportamenti di Emre Can irritano la squadra: club pronto a farlo partire (Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo due anni e mezzo, il Borussia Dortmund è pronto a mettere in vendita Emre Can. L’ex Juventus, secondo quanto riportato dalla Bild, è fuori dal progetto tecnico del club tedesco, che vorrebbe liberarsene il prima possibile a causa dei suoi comportamenti. Il centrocampista dà lezioni alla squadra, irritando i compagni, e ha addirittura interrotto l’allenatore, come già avvenuto nella scorsa stagione quando in panchina c’era Marco Rose. Ma la sua partenza è frenata dall’alto ingaggio e da un contratto fino al 2024. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo due anni e mezzo, ila mettere in venditaCan. L’ex Juventus, secondo quanto riportato dalla Bild, è fuori dal progetto tecnico deltedesco, che vorrebbe liberarsene il prima possibile a causa dei suoi. Il centrocampista dà lezioni alla, irritando i compagni, e ha addirittura interrotto l’allenatore, come già avvenuto nella scorsa stagione quando in panchina c’era Marco Rose. Ma la sua partenza è frenata dall’alto ingaggio e da un contratto fino al 2024. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #BorussiaDortmund, i comportamenti di #EmreCan irritano la squadra: club pronto a farlo partire - Eu_Rude_Boy : @BayernMunich_GO @juventusfces Ricordate voi che noi Siamo la Juventus..... non il Borussia Dortmund che vi regala i giocatori... - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Borussia Dortmund, gli atteggiamenti di Emre Can irritano il gruppo - TUTTOJUVE_COM : Borussia Dortmund, gli atteggiamenti di Emre Can irritano il gruppo - LadyStrong_ : tweet di apprezzamento per il ragazzo bagnino del mio lido che oltre ad essere carino ha anche il telo male del bor… -