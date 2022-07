Auto colpisce un cinghiale e finisce fuori strada: donna muore davanti ai figli (Di venerdì 15 luglio 2022) Una donna di 55 anni, Marisa Verdirose, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Villanova Mondovì, in provincia di Cuneo, intoro alle 22 di ieri, giovedì 14 luglio. La 55enne si trovava in Auto insieme al marito, alla guida, e ai due... Leggi su today (Di venerdì 15 luglio 2022) Unadi 55 anni, Marisa Verdirose, ha perso la vita in un incidentele avvenuto a Villanova Mondovì, in provincia di Cuneo, intoro alle 22 di ieri, giovedì 14 luglio. La 55enne si trovava ininsieme al marito, alla guida, e ai due...

