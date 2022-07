Anticipazioni Don Matteo 8 | la puntata di oggi 15 Luglio

(Di venerdì 15 luglio 2022) Donnon finisce mai di stupirci. Da lunedì 6 giugno, la fiction torna in onda dalla sesta stagione ma nel daytime di Rai 1, quindi dal lunedì al venerdì alle 14:30, due episodi al giorno. Dal 13 giugno, si cambia programmazione: sempre due episodi, ma anticipa l’orario, che sarà a partire dalle 14:00. Sonia, titolare di una fiorente attività di abbigliamento infantile, scopre che il marito è accusato dell’omicidio di una cameriera. Donindaga. «Il bambino conteso» Il figlio di una coppia di genitori separati sparisce misteriosamente. Cecchini, dopo un colpo in testa, perde la memoria e“diventa ” un carabiniere irreprensibile e intransigente. Segui ZON.IT su Google News.

Pubblicità

LiberoMagazine_ : Pronti per una nuova puntata di #DonMatteo12? Ecco le anticipazioni dell'episodio in onda stasera su #Rai1 - ParliamoDiNews : Don Matteo 12: anticipazioni stasera, 14 luglio 2022 #DonMatteo #14luglio - zazoomblog : Don Matteo 12 settima puntata: trama e anticipazioni 14 luglio 2022 - #Matteo #settima #puntata: #trama - LiberoMagazine_ : Stasera su #Rai1 torna l'appuntamento con #DonMatteo12: ecco tutte le anticipazioni del sesto episodio - zazoomblog : Don Matteo stasera 7 luglio: replica o nuova puntata? Trama anticipazioni quante puntate - #Matteo #stasera… -

Una Vita, Marcelo viene tradito da lei: la puntata di oggi, venerdì 15 luglio Marcelo è un maggiordomo fedele alla famiglia Quesada da tantissimi anni, essendo stato al servizio di...Matteo 12/puntata 23 maggio: Anna sempre più vicina a Sergio (Replica)Matteo 12, il settimo e l'ottavo episodio 'sostituiti' da Monica Maggioni A partire dalle 21.25, quindi, ...Don Matteo 12 (replica): le anticipazioni (trama e cast) della settima puntata della fiction con Terence Hill in onda su Rai 1, 14 luglio ...Scopriamo le Anticipazioni di Sei Sorelle, la nuova Soap in onda su Rai1. Nelle Trame dell'episodio in onda il 15 luglio 2022, German promette ad Adela di lasciare Carolina mentre Don Ricardo assolda ...