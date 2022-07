Traditore o capro espiatorio? Ex Cia condannato per WikiLeaks

Leggi su formiche

(Di giovedì 14 luglio 2022) “La Cia doveva salvare la faccia, ha dovuto affrontare un’enorme pressione politica per identificare il responsabile della fuga di notizie. L’Fbi ha semplicemente lavorato a ritroso partendo da me come”. Così, un mese fa, Joshua Schulte, ex informatico della Cia di 33 anni, si era rivolto ai giurati difendendosi da solo dall’accusa di aver passato al sito webuna serie di documenti riservati che dettagliavano i metodi dell’agenzia per penetrare nei network informatici di governi stranieri e terroristi. Mercoledì Schulte è stato dichiarato colpevole da una giuria federale di Manhattan di aver causato quello che il procuratore Damian Williams ha definito “uno dei più audaci e dannosi atti di spionaggio nella storia americana”. Anche da dietro le sbarre, in attesa del processo, ha continuato a commettere i suoi ...