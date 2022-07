Roma e Atalanta | maxi scambio in vista?

(Di giovedì 14 luglio 2022) Nei giorni scorsi è andato in scena un interessante incontro di mercato trache potrebbe dare il la’ a qualche trattativa tra i due club. In particolare, sotto la lente di ingrandimento sono finiti due trequartisti e un difensore. Quali giocatori potrebbero interessare a? Il primo nome è quello di Mario Pasalic, 27enne trequartista croato, molto stimato dalla, che l’ha riscattato dal Chelsea due anni fa per una cifra vicino ai 15 milioni di euro. La valutazione del ragazzo nel frattempo è cresciuta visto le ottime prestazioni fornite con la Dea. I giallorossi, dal canto loro, potrebbero inserire nella trattativa il cartellino di El Sharawy e un robusto conguaglio economico a favore dei nerazzurri. L’affare ha buone possibilità di ...

Lapensa pure a Mario PASALIC , ex Milan e oggi all', per rinforzare l'attacco. La valutazione dell'attaccante croato viene ritenuta dagli emissari della società giallorossa troppo ..., Spezia,(in joint venture con i Percassi), Fiorentina (con un unico proprietario, Commisso), Genoa, Parma , Venezia , Ascoli e il Bologna che fa capo all'imprenditore canadese Saputo ...I giallorossi ci provano per l’attaccante colombiano La Roma cerca gol per il proprio reparto offensivo. Come riportato da Alfredo Pedullà di Sportitalia, nelle chiacchiere tra i giallorossi e l’Atala ...Luis Muriel prende posto per l'attacco, nei pensieri della Roma: sondaggio in casa Atalanta per l'attaccante colombiano ...