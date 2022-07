Rigassificatore a Piombino, accordo governo-regione Toscana: la nave-impianto resterà in funzione in porto per non più di tre anni (Di giovedì 14 luglio 2022) governo, regione Toscana e Snam hanno raggiunto un accordo per l’installazione di un Rigassificatore nel porto di Piombino, in provincia di Livorno. L’accordo è che la nave resterà alla banchina dello scalo piombinese per un tempo non superiore a 3 anni. Nel frattempo la Snam, la società statale in capo alla quale è il progetto di realizzazione, individuerà un luogo alternativo che consenta un utilizzo per un periodo più lungo. La notizia è stata annunciata dal ministero per la Transizione ecologica al termine di un vertice al quale hanno partecipato i ministri Roberto Cingolani e Mariastella Gelmini, il presidente della Toscana Eugenio Giani, l’ad di Snam Stefano Venier e, per Palazzo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022)e Snam hanno raggiunto unper l’installazione di unneldi, in provincia di Livorno. L’è che laalla banchina dello scalo piombinese per un tempo non superiore a 3. Nel frattempo la Snam, la società statale in capo alla quale è il progetto di realizzazione, individuerà un luogo alternativo che consenta un utilizzo per un periodo più lungo. La notizia è stata annunciata dal ministero per la Transizione ecologica al termine di un vertice al quale hanno partecipato i ministri Roberto Cingolani e Mariastella Gelmini, il presidente dellaEugenio Giani, l’ad di Snam Stefano Venier e, per Palazzo ...

