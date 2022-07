Riesci a stare in piedi su una gamba sola per più di dieci secondi? No? Allora rischi grosso… (Di giovedì 14 luglio 2022) Secondo una recente ricerca, l’incapacità di stare in piedi su una gamba sola per dieci secondi dopo i cinquant’anni potrebbe essere sintomo di qualcosa di molto grave. Gli autori dello studio pongono la questione in modo ancora più scioccante. Dicono che chi non riesce a portare a termine questo semplice esercizio rivela rispetto ai coetanei un rischio quasi raddoppiato di morte per qualsiasi causa entro i prossimi dieci anni! Nei prossimi anni il test dell’equilibrio potrebbe essere incluso fra i controlli sanitari di routine per gli anziani. E il perché ce lo spiegano dei ricercatori internazionali della clinica di medicina Clinimex a Rio de Janeiro e della Bristol Medical School. Tutta una questione di equilibrio… (captured) – ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 14 luglio 2022) Secondo una recente ricerca, l’incapacità diinsu unaperdopo i cinquant’anni potrebbe essere sintomo di qualcosa di molto grave. Gli autori dello studio pongono la questione in modo ancora più scioccante. Dicono che chi non riesce a portare a termine questo semplice esercizio rivela rispetto ai coetanei uno quasi raddoppiato di morte per qualsiasi causa entro i prossimianni! Nei prossimi anni il test dell’equilibrio potrebbe essere incluso fra i controlli sanitari di routine per gli anziani. E il perché ce lo spiegano dei ricercatori internazionali della clinica di medicina Clinimex a Rio de Janeiro e della Bristol Medical School. Tutta una questione di equilibrio… (captured) – ...

