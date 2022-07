Neuromed-Mohre | riserva cognitiva tesoretto del cervello da difendere

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 luglio 2022) Pozzilli (IS), 14 lug. (Adnkronos Salute) - E' ildel, quel surplus di neuroni, sinapsi e connessioni che permette di resistere meglio agli effetti del tempo. L'hanno chiamata '' e indica una potente forma di protezione dalle malattie neurodegenerative come Alzheimer e Parkinson ma permette anche un migliore recupero in caso di traumi cerebrali o ictus. Più di recente all'idea di una dotazione determinata geneticamente si è integrata l'idea che talepossa essere costruita nel tempo, sino a riconoscerne i fattori favorenti. Fra questi, il bilinguismo: lo sforzo di apprendere due o più lingue in età infantile, permette di ritirare degli interessi in età avanzata con segni di demenza che rimangono nascosti per molti anni prima di manifestarsi. È stato stimato ...