Nancy Brilli in bikini: “Basta farci stupidi problemi con il fisico” (Di giovedì 14 luglio 2022) Prova costume davanti allo specchio per Nancy Brilli, che si riprende da ogni prospettiva in bikini mostrandosi senza filtri e senza nascondere le imperfezioni. Il suo video è una scusa per lanciare un messaggio di body positivity rivolto a tutte le persone che fanno fatica ad accettarsi e temono il giudizio degli altri sul proprio aspetto: “Quanti si sono fatti questi stupidi problemi? Facciamo che Basta cosi??” E’ stata una vita sotto i riflettori quella di Nancy, che ha debuttato come attrice a 20 anni ed è una delle donne più amate del cinema italiano. Da quando era giovanissima ha dovuto fare i conti con le attenzione dei media, con i flash dei paparazzi, con critiche e giudizi. Oggi che è una bellissima 58enne ha deciso di dire “Basta” alle ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 14 luglio 2022) Prova costume davanti allo specchio per, che si riprende da ogni prospettiva inmostrandosi senza filtri e senza nascondere le imperfezioni. Il suo video è una scusa per lanciare un messaggio di body positivity rivolto a tutte le persone che fanno fatica ad accettarsi e temono il giudizio degli altri sul proprio aspetto: “Quanti si sono fatti questi? Facciamo checosi??” E’ stata una vita sotto i riflettori quella di, che ha debuttato come attrice a 20 anni ed è una delle donne più amate del cinema italiano. Da quando era giovanissima ha dovuto fare i conti con le attenzione dei media, con i flash dei paparazzi, con critiche e giudizi. Oggi che è una bellissima 58enne ha deciso di dire “” alle ...

