Marilena Natale vince il premio internazionale “Semplicemente donna”

Pubblicità

ANSACampania : Premio 'Semplicemente donna' alla cronista Marilena Natale -

...) Paolo Mondani giornalista inviato di Report e autore del reportage La Bestia Nera sui possibili collegamenti tra mafia ed eversione di destra,reporter sotto scorta per le minacce ......della città acquistando i biglietti per la manifestazione che inizialmente era prevista per, ... diretti da, una educatrice che li guida nel percorso di inserimento sociale. E' stato un ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...E' andato anche alla cronista casertana Marilena Natale, che dal 2013 lavora per l'emittente televisiva +News, il premio internazionale "Semplicemente donna" Harmony Award. (ANSA) ...