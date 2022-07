L’infermiere accusato di aver ucciso due pazienti | «Vittime scelte a caso | odiava l’ospedale»

Leggi su open.online

(Di giovedì 14 luglio 2022) Si chiama Vincenzo Villani Conti, ha 50 anni, è infermiere del Reparto di medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza delCannizzaro di Catania. La procura lo accusa diinoculato a due donne – una ultra 60enne ed una di 80 anni – dosi massicce di Diazepam e Midazolam, farmaci controindicati rispetto alle loro patologie, provocandone la morte. L’uomo è stato arrestato per omicidio premeditato pluriaggravato dopo l’ordinanza del Gip di Catania. E la polizia si è mossa dopo le denunce di due psicologi che avevano in cura l’uomo e che, doporaccolto le sue “confidenze”, hanno avuto dei sospetti che fosse accaduto qualcosa di grave, raccontando tutto in Procura. Gli omicidi Gli omicidi di cui Villani Conti èsono stati commessi il 2 dicembre del 2020 e il 16 gennaio del 2021. Villani, ...