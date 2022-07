Il concerto di Mach Ensemble nel cortile di Palazzo Zanchi

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 14 luglio 2022) Bergamo. Giovedì 14 luglio alle 21 si terrà ilneldia Bergamo.eseguirà il programma: L. Boccherini (1743 – 1805): Quintetto per archi in do maggiore Op. 30 n. 6 – “Musica notturna delle strade di Madrid” H. Purcell (1659 – 1695): The fairy Queen Suite n. 1 H.I.F. Von Biber (1644 – 1704): La battalia a 10 O. Mustonen (1967): Nonetto n. 2 Il rapporto tra ile Smuoviti nasce da due anni per via del fatto che il direttore artistico (Francesco Senese) e l’organizzatrice si allenano in Smuoviti, inoltre la coach del progetto è Patrizia Belotti, un’eccellenza bergamasca che è anche la coach del team Smuoviti. Insi utilizza un metodo d’apprendimento ed ...