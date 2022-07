Google teme la concorrenza: i giovani usano più Instagram e TikTok che non il motore di ricerca (Di giovedì 14 luglio 2022) Così fa la Gen Z Per il colosso, le nuove generazioni preferiscono i social come primo accesso in rete e per scoprire le novità Leggi su it.mashable (Di giovedì 14 luglio 2022) Così fa la Gen Z Per il colosso, le nuove generazioni preferiscono i social come primo accesso in rete e per scoprire le novità

Pubblicità

RiccardoRoscill : @Alej_Zanetti @Piu_Europa @emmabonino @Azione_it Non è secondo me, è secondo l'interpol. E ti dirò di più la Cia c'… - MuseCOM : #Google teme la concorrenza: #genz usa #Instagram e #TikTok e non il motore di ricerca - MashableItalia : Google teme la concorrenza: i giovani usano più Instagram e TikTok che non il motore di ricerca - bizcommunityit : Il M5S è dilaniato. Dal ministro ai big: chi è pronto a lasciare - bizcommunityit : Mosca chiude il Nord Stream 1 per manutenzione, la Germania teme che lo stop al gas diventi definitivo:… -