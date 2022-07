Draghi | il premier annuncia le sue dimissioni

Leggi su zon

(Di giovedì 14 luglio 2022) Oggi 14 luglio, e precisamente alle 15:30, c’è stato un colloquio fondamentale tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e Il presidente del Consiglio, Mario. Scopriamo, nel dettaglio, tutti i retroscena.: il colloquio con Mattarella Il colloquio tra i due politici si è tenuto dopo il voto al Senato. I risultati delle votazioni hanno confermato la fiducia al governo ma il tutto è avvenuto senza il contributo del M5s che non ha partecipato. Inoltre, è stato annullato anche il consiglio dei ministri previsto inizialmente per le 15,30. Ore 15:34 AdnKronos: “Grillo in linea con Conte” In questi giorni, delicati per il M5S che sta mettendo a rischio la tenuta del governo, Grillo sta sentendo i suoi, anche con Conte i contatti sono continui. E “è in linea totale” con l’ex. A scriverlo è ...