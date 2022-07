Dl Aiuti, dal Senato fiducia al governo (172 sì, 39 no). Ma Draghi si dimette: 'Venuto meno patto di fiducia' (Di giovedì 14 luglio 2022) L'Aula del Senato ha confermato la fiducia al governo posta sul dl Aiuti. I sì sono stati 172, i no 39, nessun astenuto. Il M5s non ha partecipato al voto risultando assente alla prima e alla seconda ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 14 luglio 2022) L'Aula delha confermato laalposta sul dl. I sì sono stati 172, i no 39, nessun astenuto. Il M5s non ha partecipato al voto risultando assente alla prima e alla seconda ...

