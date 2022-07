Digita Academy | domani il Graduation Day | roadshow per i 48 progetti sviluppati con le imprese partner

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 14 luglio 2022), venerdì 15 luglio, si terrà la cerimonia di consegna degli attestati agli studenti della quinta edizione di, lal Transformation & Industry Innovationnata dallaship tra l’Università di Napoli Federico II e Deloitte. Verranno presentati iin collaborazione con le aziende e aperto il nuovo bando per l’edizione 2022/2023. Testimonial d’eccezione saranno i The Jackal, che hanno partecipato alle manifestazioni didal primo anno di istituzione dell’. L’evento conclusivo della quinta edizione dellasi svolgerà dalle 9:00, presso il Campus universitario federiciano di San Giovanni a Teduccio, in Corso Nicolangelo ...