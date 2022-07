Civitavecchia, via libera della Giunta all’ampliamento del cimitero (Di giovedì 14 luglio 2022) Civitavecchia – Si tornano a costruire loculi a Civitavecchia. La Giunta Tedesco ha infatti approvato nei giorni scorsi, su proposta del Vicesindaco Manuel Magliani, il project financing per l’ampliamento del cimitero Nuovo di via Braccianese Claudia. Si tratta di una complessa operazione, che comporterà la creazione di tremila loculi, oltre ad una cappella per funzioni religiose ed altre opere, di urbanizzazione e a verde. Commenta il Vicesindaco: “Con il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, l’Amministrazione riesce a dare il via ad un’operazione attesa dal secolo scorso. Il dossier cimiteri è sempre stato tra le priorità dell’Amministrazione comunale, come dimostrano gli interventi di miglioria che siamo finora riusciti ad eseguire: ma è necessario anche e soprattutto programmare la creazione di ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 14 luglio 2022)– Si tornano a costruire loculi a. LaTedesco ha infatti approvato nei giorni scorsi, su proposta del Vicesindaco Manuel Magliani, il project financing per l’ampliamento delNuovo di via Braccianese Claudia. Si tratta di una complessa operazione, che comporterà la creazione di tremila loculi, oltre ad una cappella per funzioni religiose ed altre opere, di urbanizzazione e a verde. Commenta il Vicesindaco: “Con il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, l’Amministrazione riesce a dare il via ad un’operazione attesa dal secolo scorso. Il dossier cimiteri è sempre stato tra le priorità dell’Amministrazione comunale, come dimostrano gli interventi di miglioria che siamo finora riusciti ad eseguire: ma è necessario anche e soprattutto programmare la creazione di ...

