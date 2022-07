Chi è Argyle in Stranger Things

Pubblicità

Vanity Fair Italia

Quella di includerenon è però una mossa di marketing totalmente sprecata: innanzitutto dona ... t - shirt, cappellini, portachiavi epiù ne ha più ne metta. Perché no, dei pensieri ...non ha ancora visto la prima parte della quarta stagione potrebbe incappare in qualche spoiler ... insieme a Jonathan e al suo amico. Il tutto mentre Joyce e Murray vogliono scoprire la ... Stranger Things: i fan più curiosi hanno chiamato il numero sul camioncino della pizza trovando con sorpresa Argyle dall’altra parte della cornetta Alcuni fan di Stranger Things hanno scoperto che il numero di telefono di Surfer Boy Pizza esiste davvero, e hanno provato a chiamarlo.Stranger Things, Argyle muore nella quarta stagione Cosa succede nei nuovi episodi disponibili in streaming su Netflix dall'1 luglio.